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Микроволновая печь Panasonic NN ST35MKZPE белый
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Код товара: 190029
Производитель: Panasonic
12 990₽
13 990₽
155
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бесплатно,в 2 магазинах
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Характеристики
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- Объем, л
- 25
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль
- Переключатели
- сенсорные
- Режимы работы
- разморозка
- Мощность микроволн, Вт
- 800
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