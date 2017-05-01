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Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый

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Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый
Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый
Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый
Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый
Микроволновая печь Gorenje MO20E1W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 167559
Производитель: Gorenje
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6 990₽
83
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Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
7 990₽
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2 400₽

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Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
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69
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Микроволновая печь Midea MM720CKE белый
5 750₽
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1 730₽

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Микроволновая печь Midea MM720CKE белый
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71
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Микроволновая печь Midea MM720CFB белый
5 990₽
6 990₽
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1 800₽

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Микроволновая печь Midea MM720CFB белый
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Микроволновая печь Gorenje MO20E1W2 белый
6 990₽
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2 100₽

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Микроволновая печь Gorenje MO20E1W2 белый
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Микроволновая печь Gorenje MO20E1B черный
6 990₽
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2 100₽

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Микроволновая печь Gorenje MO20E1B черный
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Микроволновая печь Midea EM720CKE белый
6 990₽
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2 100₽

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Микроволновая печь Midea EM720CKE белый
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Микроволновая печь JVC JK-MW123M белый
5 990₽
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 черный
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2008 черный
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Микроволновая печь JVC JK-MW121M белый
5 990₽
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Микроволновая печь JVC JK-MW120M белый
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Микроволновая печь JVC JK-MW115M белый
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Микроволновая печь Manya VR M20HAW белый
5 990₽
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Микроволновая печь Manya VR M20M01B черный
5 990₽
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Микроволновая печь Manya VR M20M01B черный
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Микроволновая печь Manya VR M20M01S серебристый
6 490₽
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Микроволновая печь Manya VR M20M01W белый
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Микроволновая печь VR M20M02S серебристый
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Микроволновая печь VR M20M02W белый
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Микроволновая печь VR M20M02W белый
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Микроволновая печь Candy CMWA20SDLB-07 черный
6 990₽
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2 100₽

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Микроволновая печь Candy CMWA20SDLB-07 черный
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Микроволновая печь Binatone FMO 20M20 S серебристый
5 990₽
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1 800₽

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Микроволновая печь Binatone FMO 20M20 S серебристый
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Микроволновая печь Midea AG820CP2-S серебристый
7 990₽
8 990₽
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2 400₽

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Микроволновая печь Midea AG820CP2-S серебристый
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Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
7 990₽
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Микроволновая печь Midea MM720CKE белый
Микроволновая печь Midea MM720CKE белый
5 750₽
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Микроволновая печь Midea MM720CFB белый
Микроволновая печь Midea MM720CFB белый
5 990₽
6 990₽
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Микроволновая печь Gorenje MO20E1W2 белый
Микроволновая печь Gorenje MO20E1W2 белый
6 990₽
83
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Микроволновая печь Gorenje MO20E1B черный
Микроволновая печь Gorenje MO20E1B черный
6 990₽
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Микроволновая печь Midea EM720CKE белый
Микроволновая печь Midea EM720CKE белый
6 990₽
Характеристики
Объем, л
20
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Переключатели
поворотные механические
Режимы работы
разморозка
Мощность микроволн, Вт
800
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6 990₽
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Рассрочка

В рассрочку за 2 100 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?