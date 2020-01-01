Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
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Код товара: 1529
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
13 950₽
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О товаре
без гриля и конвекции, 20л, 800Вт, механическое управление
Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Временная шкала таймера
- 30 мин
- Переключатели
- поворотные механические
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Цвет
- бежевый
- Режимы работы
- разморозка, гриль, микроволны + гриль
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения
- Особенности
- подсветка камеры, без поворотного стола
- Мощность микроволн, Вт
- 700
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 45.5
- Высота, см
- 28.9
- Глубина, см
- 36.1
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