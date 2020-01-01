Микроволновая печь LG MS-2042DB черный
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Код товара: 1525
Производитель: LG
В наличии
В наличии
7 950₽
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О товаре
без гриля и конвекции, 20л, 700Вт, электронное управление
Характеристики
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- Объем, л
- 20
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- эмаль легкой очистки
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 99 мин
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Цвет
- черный
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, ускоренная разморозка
- Особенности
- дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 700
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 44.5
- Высота, см
- 28.4
- Глубина, см
- 34.7
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