Микроволновая печь Samsung MC28H5013AW белый
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Код товара: 1512
Производитель: Samsung
30 декабря
30 декабря
15 990₽
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от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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О товаре
гриль, конвекция, 28л, 900Вт, электронное управление
Характеристики
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- Объем, л
- 28
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- биокерамическая эмаль
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Временная шкала таймера
- 99 мин
- Переключатели
- сенсорные
- Диаметр поддона, мм
- 245
- Цвет
- белый
- Режимы работы
- микроволны + гриль
- Дополнительные режимы
- режим удаления запахов, звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, ускоренная разморозка
- Особенности
- дисплей, подсветка камеры, блокировка от детей, система равномерного распределения микроволн
- Мощность микроволн, Вт
- 900
- Открывание дверцы
- ручка
- Ширина, см
- 51.7
- Высота, см
- 31
- Глубина, см
- 47.5
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