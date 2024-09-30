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Микроволновая печь Sharp R6800RK черный

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Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Микроволновая печь Sharp R6800RK черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 134984
Производитель: Sharp
нет отзывов
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ДО 30.09.24

10 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Микроволновая Печь LG MS2042DARB
Микроволновая Печь LG MS2042DARB
10 990₽
Характеристики
Объем, л
20
Установка
отдельно стоящая
Цвет
черный
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Инверторное управление мощностью
нет
Временная шкала таймера
35 мин
Переключатели
поворотные механические
Диаметр поддона, мм
255
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10 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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