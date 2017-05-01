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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный

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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 116304
Производитель: Samsung
нет отзывов
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14 990₽
15 990₽
179
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Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
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3 900₽

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Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
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4 160₽

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Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS
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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
13 490₽
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4 050₽

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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
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3 840₽

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Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
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Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
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4 200₽

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Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
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Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
14 350₽
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4 310₽

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Микроволновая печь LG MW25R35GISW белый
14 950₽
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Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK черный
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Микроволновая печь LG MW25R35GISH бежевый
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK черный
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Микроволновая печь Panasonic NN ST35MKZPE белый
13 490₽
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Микроволновая печь Panasonic NN ST35MKZPE белый
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC черный
12 490₽
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3 750₽

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Микроволновая печь LG MB63W35GIB черный
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AN бирюзовый
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AN бирюзовый
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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AW/BW белый
15 990₽
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4 800₽

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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AW/BW белый
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Микроволновая печь Samsung MG23F301TAK черный
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3 750₽

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Микроволновая печь Samsung MG23F301TAK черный
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Микроволновая печь Korting KMO 815 RN черный
16 990₽
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5 100₽

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Микроволновая печь Korting KMO 815 RN черный
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Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
12 990₽
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Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
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Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
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Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
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Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
14 350₽
Характеристики
Объем, л
23
Внутреннее покрытие камеры
биокерамическая эмаль
Переключатели
сенсорные
Режимы работы
гриль, микроволны + гриль, разморозка
Мощность микроволн, Вт
800
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В сравнение
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14 990₽
15 990₽
179
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1 = 1₽
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Рассрочка

В рассрочку за 4 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 6 магазинах

бесплатно,

в 6 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?