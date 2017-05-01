Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый

Наведите на фотографию для увеличения
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 113130
Производитель: Samsung
нет отзывов
спросить
14 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 4 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
12 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3 900₽

в рассрочку

Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
166
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS
13 850₽
166
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 160₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
161
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
13 490₽
13 990₽
161
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 050₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
153
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
12 790₽
153
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3 840₽

в рассрочку

Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
13 990₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 200₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
172
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
14 350₽
172
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 310₽

в рассрочку

Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW25R35GISW белый
14 950₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 490₽

в рассрочку

Микроволновая печь LG MW25R35GISW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
160
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK черный
13 390₽
160
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 020₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23K3575AK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
172
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW25R35GISH бежевый
14 350₽
172
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 310₽

в рассрочку

Микроволновая печь LG MW25R35GISH бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK черный
12 990₽
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3 900₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
14 990₽
15 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 500₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23T5018AK/BW черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
161
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Panasonic NN ST35MKZPE белый
13 490₽
13 990₽
161
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 050₽

в рассрочку

Микроволновая печь Panasonic NN ST35MKZPE белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
123
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC черный
12 490₽
13 990₽
123
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3 750₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AC черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
173
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MB63W35GIB черный
14 490₽
15 490₽
173
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 350₽

в рассрочку

Микроволновая печь LG MB63W35GIB черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AN бирюзовый
14 990₽
179
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 500₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AN бирюзовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AW/BW белый
15 990₽
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4 800₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23T5018AW/BW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23F301TAK черный
12 490₽
12 990₽
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3 750₽

в рассрочку

Микроволновая печь Samsung MG23F301TAK черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN черный
16 990₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 100₽

в рассрочку

Микроволновая печь Korting KMO 815 RN черный
155
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
Микроволновая печь Gorenje MO4250CLI бежевый
12 990₽
166
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS
13 850₽
161
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4%
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
Микроволновая печь Samsung MS23K3513AK черный
13 490₽
13 990₽
153
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
Микроволновая печь LG MW23R35GIB черный
12 790₽
167
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
Микроволновая печь Samsung MG23K3575AS серебристый
13 990₽
172
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
Микроволновая печь LG MW25R35GIS черный
14 350₽
Характеристики
Объем, л
23
Внутреннее покрытие камеры
керамика
Переключатели
сенсорные
Режимы работы
разморозка
Мощность микроволн, Вт
800
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
14 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 4 500 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?