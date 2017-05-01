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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AW белый
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Код товара: 113130
Производитель: Samsung
14 990₽
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бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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бесплатно,
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Объем, л
- 23
- Внутреннее покрытие камеры
- керамика
- Переключатели
- сенсорные
- Режимы работы
- разморозка
- Мощность микроволн, Вт
- 800
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