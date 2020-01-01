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Микроволновые печи
Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый

Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый

0 отзывов
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Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109430
Производитель: Bosch
6 января
6 января
14 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Объем, л
25
Установка
отдельно стоящая
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Цвет
белый
Инверторное управление мощностью
нет
Диаметр поддона, мм
315
Режимы работы
разморозка
Дополнительные режимы
звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
Особенности
утапливаемые переключатели, программирование рецептов в память, дисплей, подсветка камеры
Мощность микроволн, Вт
900
Открывание дверцы
кнопка
Ширина, см
51.4
Высота, см
29.8
Глубина, см
40.5
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В сравнение
В избранное
6 января
6 января
14 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа