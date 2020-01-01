Микроволновая печь Bosch FFM553MW0 белый
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Код товара: 109430
Производитель: Bosch
6 января
6 января
14 790₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 25
- Установка
- отдельно стоящая
- Внутреннее покрытие камеры
- нержавеющая сталь
- Цвет
- белый
- Инверторное управление мощностью
- нет
- Диаметр поддона, мм
- 315
- Режимы работы
- разморозка
- Дополнительные режимы
- звуковой сигнал отключения, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
- Особенности
- утапливаемые переключатели, программирование рецептов в память, дисплей, подсветка камеры
- Мощность микроволн, Вт
- 900
- Открывание дверцы
- кнопка
- Ширина, см
- 51.4
- Высота, см
- 29.8
- Глубина, см
- 40.5
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