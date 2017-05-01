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Микроволновая печь Sharp R2852RW белый

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Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Микроволновая печь Sharp R2852RW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101010
Производитель: Sharp
нет отзывов
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9 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 2 850 ₽

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в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

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2 850₽

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Микроволновая печь LG MS2042DB черный
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3 000₽

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Микроволновая печь LG MS2044V серебристый
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Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
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2 400₽

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Микроволновая печь Midea AM820CMF черный
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8 990₽
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2 700₽

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST251W белый
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Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK черный
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Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый
8 490₽
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2 550₽

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Микроволновая печь TESLER ME-2055 бежевый
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Микроволновая печь TESLER MM-2045 бежевый
8 490₽
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2 550₽

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Микроволновая печь TESLER MM-2045 бежевый
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Микроволновая печь Midea AM720KFR-BS серебристый
8 990₽
9 990₽
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2 700₽

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Микроволновая печь Midea AM720KFR-BS серебристый
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Микроволновая печь Midea AG820CP2-S серебристый
7 990₽
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2 400₽

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Микроволновая печь LG MH6032GAS черный
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3 300₽

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Микроволновая печь LG MH6032GAS черный
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Микроволновая печь Midea MG820CJ9-I2 бежевый
10 490₽
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3 150₽

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Микроволновая печь Midea MG820CJ9-I2 бежевый
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Микроволновая печь Midea AM823AM9-B черный
8 990₽
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2 700₽

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Микроволновая печь Midea AM823AM9-B черный
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Микроволновая печь Gorenje MO20S4BC черный
9 590₽
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Микроволновая печь Gorenje MO20S4BC черный
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Микроволновая печь Midea AM825P2ET-W белый
8 990₽
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Микроволновая печь Midea AM825P2ET-W белый
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Микроволновая печь Midea AG825P2ET-B черный
8 990₽
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Микроволновая печь Sharp R2852RK черный
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Микроволновая печь Gorenje MO20E2W белый
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Микроволновая печь Gorenje MO20E2W белый
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Микроволновая печь Hotpoint-Ariston MWHA 253 W белый
8 590₽
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Микроволновая печь LG MS2042DB черный
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Микроволновая печь LG MS2044V серебристый
Микроволновая печь LG MS2044V серебристый
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Характеристики
Объем, л
20
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Переключатели
кнопочные
Режимы работы
разморозка
Мощность микроволн, Вт
800
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9 490₽
Рассрочка

В рассрочку за 2 850 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?