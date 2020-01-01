Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ
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Код товара: 96661
Производитель: Panasonic
31 декабря
31 декабря
15 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- серебристый
- Мытье в посудомоечной машине
- нет
- Отсек для хранения насадок
- нет
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Дополнительная информация
- лопатка со щеткой для очистки
- Номинальная мощность, Вт
- 290
- Производительность, кг/мин
- 2.6
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Насадки
- диск для фарша, насадка для кеббе
- Соковыжималка
- нет
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