Мясорубка Bosch MFW3X10B
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Код товара: 94544
Производитель: Bosch
мало
мало
10 550₽
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Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Цвет
- черный
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Номинальная мощность, Вт
- 500
- Производительность, кг/мин
- 2.5
- Защита двигателя от перегрузки
- нет
- Система реверса
- есть
- Насадки
- насадка для приготовления колбас
- Соковыжималка
- нет
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