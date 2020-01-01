Мясорубка Bosch MFW3X14B
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Код товара: 93914
Производитель: Bosch
мало
мало
12 990₽
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Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Цвет
- белый
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Дополнительная информация
- Прорезиненные ножки
- Номинальная мощность, Вт
- 500
- Производительность, кг/мин
- 2.5
- Система реверса
- есть
- Насадки
- насадка для шинковки, насадка-терка, диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
- Соковыжималка
- нет
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