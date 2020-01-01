Мясорубка REDMOND RMG-1216-8
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Код товара: 86453
Производитель: Redmond
31 декабря
31 декабря
6 490₽
6 990₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Прорезиненные ножки
- есть
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1.1
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Дополнительная информация
- насадка для нарезки продуктов соломкой; толкатель
- Номинальная мощность, Вт
- 500
- Производительность, кг/мин
- 2
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Насадки
- насадка для шинковки, насадка-терка, диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
- Соковыжималка
- нет
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