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Мясорубки
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный

Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный

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Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Мясорубка MAUNFELD MMG.2000BRSV, черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83946
Производитель: MAUNFELD
-33%
мало
мало
3 990₽
5 990₽
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Характеристики
Материал лотка
металл
Прорезиненные ножки
есть
Длина сетевого шнура, м
1.3
Отсек для хранения насадок
есть
Материал корпуса
пластик
Дополнительная информация
пластмассовый толкатель с отсеком для хранения насадок
Производительность, кг/мин
2.6
Система реверса
есть
Насадки
диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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-33%
мало
мало
3 990₽
5 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа