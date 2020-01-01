Мясорубка Panasonic MK-ZJ3500KTQ
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Код товара: 83102
Производитель: Panasonic
мало
мало
36 990₽
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Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- серебристый, черный
- Прорезиненные ножки
- есть
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Дополнительная информация
- 2 скорости работы, низкий уровень шума
- Производительность, кг/мин
- 3.2
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Насадки
- диск для фарша
- Соковыжималка
- нет
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