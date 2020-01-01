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Мясорубки
Мясорубка Bosch MFW 45120

Мясорубка Bosch MFW 45120

0 отзывов
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Мясорубка Bosch MFW 45120
Мясорубка Bosch MFW 45120
Мясорубка Bosch MFW 45120
Мясорубка Bosch MFW 45120
Мясорубка Bosch MFW 45120
Мясорубка Bosch MFW 45120
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 81555
Производитель: Bosch
мало
мало
10 780₽
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Характеристики
Материал лотка
пластик
Прорезиненные ножки
есть
Цвет
серый, белый
Отсек для хранения шнура
есть
Отсек для хранения насадок
есть
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность, Вт
500
Производительность, кг/мин
2.7
Защита двигателя от перегрузки
есть
Система реверса
есть
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В избранное
мало
мало
10 780₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа