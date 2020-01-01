Мясорубка Kenwood MG-700
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Код товара: 71485
Производитель: Kenwood
В наличии
В наличии
22 990₽
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Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.6
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Дополнительная информация
- 2 скорости работы
- Цвет
- серебристый
- Номинальная мощность, Вт
- 800
- Производительность, кг/мин
- 3
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 20
- Насадки
- диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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