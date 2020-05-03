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Мясорубки
Мясорубка Moulinex ME622832

Мясорубка Moulinex ME622832

0 отзывов
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Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Мясорубка Moulinex ME622832
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 53056
Производитель: Moulinex
31 декабря
31 декабря
9 490₽
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре
мощность 800 Вт (макс. - 2000 Вт), производительность 2.6 кг/мин, защита двигателя от перегрузки, система реверса
Характеристики
Материал лотка
пластик
Прорезиненные ножки
есть
Мытье в посудомоечной машине
да
Отсек для хранения насадок
есть
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый, черный
Номинальная мощность, Вт
800
Производительность, кг/мин
2.6
Защита двигателя от перегрузки
есть
Система реверса
есть
Максимальное время непрерывной работы, мин
14
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе
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Вопросы и ответы
У
Ума
3 мая 2020
добрый день.,я думаю какую мясорубку из взять Бош или Мулинекс?какое посоветовали бы ,мне нравится мелко нарезанный фарш у мулинекс есть мелкая сетка?
1 Ответить
0 0
М
Мусали Генжеханов
05.05.2020 12:54:51
Здравствуйте, у обеих моделей нет мелкой сеточки, рекомендую рассмотреть модель https://m.05.ru/catalog/appliance/small_kitchen/meat-chopper/33964/
Ответить
0 0
У
Ума
3 мая 2020
добрый день.,я думаю какую мясорубку из взять Бош или Мулинекс?какое посоветовали бы ,мне нравится мелко нарезанный фарш у мулинекс есть мелкая сетка?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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31 декабря
31 декабря
9 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа