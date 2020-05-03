Мясорубка Moulinex ME622832
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Код товара: 53056
Производитель: Moulinex
31 декабря
31 декабря
9 490₽
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от 2 до 5 дней
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3 дня
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О товаре
мощность 800 Вт (макс. - 2000 Вт), производительность 2.6 кг/мин, защита двигателя от перегрузки, система реверса
Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Прорезиненные ножки
- есть
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серебристый, черный
- Номинальная мощность, Вт
- 800
- Производительность, кг/мин
- 2.6
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 14
- Насадки
- диск для фарша, насадка для кеббе
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
У
Ума
3 мая 2020
добрый день.,я думаю какую мясорубку из взять Бош или Мулинекс?какое посоветовали бы ,мне нравится мелко нарезанный фарш у мулинекс есть мелкая сетка?
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0 0
М
Мусали Генжеханов
05.05.2020 12:54:51
Здравствуйте, у обеих моделей нет мелкой сеточки, рекомендую рассмотреть модель https://m.05.ru/catalog/appliance/small_kitchen/meat-chopper/33964/
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0 0
У
Ума
3 мая 2020
добрый день.,я думаю какую мясорубку из взять Бош или Мулинекс?какое посоветовали бы ,мне нравится мелко нарезанный фарш у мулинекс есть мелкая сетка?
1
0
0