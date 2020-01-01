Мясорубка Bosch MFW3630I
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Код товара: 48732
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
11 990₽
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от 2 до 5 дней
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3 дня
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О товаре
мощность 500 Вт (макс. - 1600 Вт), производительность 1.9 кг/мин, защита двигателя от перегрузки, система реверса, цитрус-пресс
Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- красный, белый
- Номинальная мощность, Вт
- 500
- Производительность, кг/мин
- 1.9
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Соковыжималка
- цитрус-пресс
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