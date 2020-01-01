Мясорубка Moulinex ME 209139
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Код товара: 41997
Производитель: Moulinex
мало
мало
4 990₽
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О товаре
макс. мощность 1400 Вт, производительность 1.7 кг/мин, терка, насадка для шинковки
Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Прорезиненные ножки
- есть
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Производительность, кг/мин
- 1.7
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- нет
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