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Мясорубки
Мясорубка Kenwood MG-520

Мясорубка Kenwood MG-520

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Мясорубка Kenwood MG-520
Мясорубка Kenwood MG-520
Мясорубка Kenwood MG-520
Мясорубка Kenwood MG-520
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 23266
Производитель: Kenwood
В наличии
В наличии
16 990₽
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О товаре
450 Вт (макс. 1600 Вт), 2 кг/мин, терка, шинковка, кеббе              , колбасы
Характеристики
Материал лотка
металл
Прорезиненные ножки
есть
Цвет
серебристый
Длина сетевого шнура, м
1.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Отсек для хранения насадок
есть
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность, Вт
450
Производительность, кг/мин
2
Защита двигателя от перегрузки
есть
Система реверса
есть
Максимальное время непрерывной работы, мин
15
Насадки
насадка для шинковки, насадка-терка, диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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В наличии
В наличии
16 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа