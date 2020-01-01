Мясорубка Bosch MFW 68660
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Код товара: 21277
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
18 990₽
21 550₽
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О товаре
800 Вт (макс. 2200 Вт), терка, шинковка, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Прорезиненные ножки
- есть
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- черный
- Номинальная мощность, Вт
- 800
- Производительность, кг/мин
- 4.3
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Насадки
- насадка для шинковки, насадка-терка, диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
- Соковыжималка
- шнековая
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