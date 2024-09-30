Мясорубка Bosch MFW 68680
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22 490₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Мясорубка Bosch MFW68680
22 490₽
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О товаре
800 Вт (макс. 2200 Вт), 4.3 кг/мин, терка, шинковка, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- черный
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Самозатачивающийся нож
- нет
- Страна производитель
- Китай
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