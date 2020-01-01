Мясорубка Panasonic MK-G1800PWTQ
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Код товара: 2019
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
24 450₽
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О товаре
330 Вт (макс. 1800 Вт), 1.6 кг/мин
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Цвет
- серебристый
- Номинальная мощность, Вт
- 330
- Производительность, кг/мин
- 1.6
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 15
- Соковыжималка
- нет
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