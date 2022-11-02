Мясорубка Bosch MFW 67600
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Код товара: 2018
Производитель: Bosch
мало
мало
17 990₽
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О товаре
700 Вт (макс. 2000 Вт), 3.5 кг/мин, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Дополнительная информация
- толкатель
- Цвет
- черный
- Номинальная мощность, Вт
- 700
- Производительность, кг/мин
- 3.5
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 20
- Насадки
- диск для фарша
- Соковыжималка
- нет
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 33
2 ноября 2022
Срок гарантии на этот товар какой ?
1
0 0
Г
Гость 69
03.11.2022 17:22:37
Гость 33, Гарантия от магазина от первые недели, от производителя 1 год
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0 0
Г
Гость 33
2 ноября 2022
Срок гарантии на этот товар какой ?
1
0
0