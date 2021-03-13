Мясорубка Bosch MFW 45020
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Код товара: 2017
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
9 780₽
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О товаре
500 Вт (макс. 1600 Вт), кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Прорезиненные ножки
- есть
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серый, белый
- Номинальная мощность, Вт
- 500
- Производительность, кг/мин
- 2.7
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Насадки
- диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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Вопросы и ответы
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М
Марат
13 марта 2021
Страна производитель этой модели?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 10:29:43
Здравствуйте! Китай
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0 0
А
Амина
13 декабря 2022
Втулка железная?
1
0 0
i
ip-hanicha
21.12.2022 18:42:21
Добрый день! Пластик
0 0
М
Марат
13 марта 2021
Страна производитель этой модели?
1
0
0