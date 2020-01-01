Мясорубка Kenwood MG-516
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Код товара: 2015
Производитель: Kenwood
В наличии
В наличии
15 990₽
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О товаре
450 Вт (макс. 1600 Вт), 2 кг/мин, терка, шинковка, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.6
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- серебристый
- Номинальная мощность, Вт
- 450
- Производительность, кг/мин
- 2
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 15
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