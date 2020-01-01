Мясорубка Panasonic MK-MG1300WTQ
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Код товара: 2013
Производитель: Panasonic
мало
мало
9 450₽
10 950₽
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О товаре
200 Вт (макс. 1300 Вт), 1.2 кг/мин
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серебристый, белый
- Номинальная мощность, Вт
- 200
- Производительность, кг/мин
- 1.2
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- нет
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