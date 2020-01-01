Мясорубка KENWOOD MG 480
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Код товара: 2010
Производитель: Kenwood
30 декабря
30 декабря
8 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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О товаре
440 Вт (макс. 1500 Вт), 1.9 кг/мин, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.6
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Номинальная мощность, Вт
- 440
- Производительность, кг/мин
- 1.9
- Защита двигателя от перегрузки
- есть
- Система реверса
- есть
- Максимальное время непрерывной работы, мин
- 15
- Насадки
- диск для фарша, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе
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