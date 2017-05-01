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Мясорубка Kenwood MG510
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Код товара: 183888
Производитель: Kenwood
11 190₽
134
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Характеристики
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- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
- Материал корпуса
- металл
- Максимальная мощность, Вт
- 1600
- Производительность, кг/мин
- 2
- Насадки
- насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
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