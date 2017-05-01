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Мясорубка Kenwood MG510

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Мясорубка Kenwood MG510
Мясорубка Kenwood MG510
Мясорубка Kenwood MG510
Мясорубка Kenwood MG510
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 183888
Производитель: Kenwood
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11 190₽
134
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Мясорубка Bosch MFW 45020
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3 900₽

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Мясорубка Kenwood MG-520
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Мясорубка REDMOND RMG-1216-8
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Мясорубка Gorenje MG1802SJW
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Мясорубка Аксион М61.01
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10 990₽
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Мясорубка Kenwood MG-520
Мясорубка Kenwood MG-520
12 990₽
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Мясорубка REDMOND RMG-1216-8
Мясорубка REDMOND RMG-1216-8
8 990₽
11 990₽
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Мясорубка Moulinex ME112832
Мясорубка Moulinex ME112832
8 990₽
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Мясорубка Gorenje MG1802SJW
Мясорубка Gorenje MG1802SJW
9 790₽
Характеристики
Длина сетевого шнура, м
1.4
Материал корпуса
металл
Максимальная мощность, Вт
1600
Производительность, кг/мин
2
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
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В избранное
11 190₽
134
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 3 360 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?