Мясорубка REDMOND RMG-1205
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14 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- серебристый, белый
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения шнура
- есть
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Самозатачивающийся нож
- да
- Страна производитель
- Китай
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