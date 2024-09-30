Мясорубка Redmond RMG-1215
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-22%
6 990₽
8 990₽
83
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О товаре
500 Вт (макс. 1200 Вт), 2 кг/мин, кеббе , колбасы
Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- черный
- Прорезиненные ножки
- есть
- Мытье в посудомоечной машине
- да
- Отсек для хранения насадок
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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