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Мясорубка Polaris PMG 2292AL

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Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Мясорубка Polaris PMG 2292AL
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 127526
Производитель: Polaris
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15 790₽
153
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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4 740 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Мясорубка Bosch MFW3X14W
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Характеристики
Материал лотка
металл
Цвет
серебристый
Прорезиненные ножки
есть
Отсек для хранения шнура
есть
Отсек для хранения насадок
есть
Материал корпуса
пластик
Дополнительная информация
2 скоростных режима, Autorevers, стальная система крепления, уровень шума - 58 дБ; пластиковый толкатель
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15 790₽
153
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

4 740 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа