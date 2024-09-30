Мясорубка Kitfort КТ-2104
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Код товара: 119269
Производитель: Kitfort
8 990₽
107
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал лотка
- металл
- Цвет
- серебристый
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Отсек для хранения насадок
- нет
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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