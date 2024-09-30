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Мясорубка Kitfort КТ-2104

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Мясорубка Kitfort КТ-2104
Мясорубка Kitfort КТ-2104
Мясорубка Kitfort КТ-2104
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Код товара: 119269
Производитель: Kitfort
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 990₽
107
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Материал лотка
металл
Цвет
серебристый
Длина сетевого шнура, м
1
Отсек для хранения насадок
нет
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
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8 990₽
107
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В магазинах:
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В магазинах:
мало
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