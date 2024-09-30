Мясорубка Redmond RMG-1236
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Код товара: 113513
Производитель: Redmond
5 990₽
71
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В магазинах:
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Характеристики
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- Материал лотка
- пластик
- Цвет
- черный
- Прорезиненные ножки
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
- Отсек для хранения насадок
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Страна производитель
- Китай
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