Кухонная машина Gorenje MMC1000W
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Код товара: 99143
Производитель: Gorenje
мало
мало
10 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонная машина
- Емкость чаши, л
- 4.5
- Цвет
- белый
- Блендер
- есть
- Емкость блендера, л
- 1.4
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- металл
- Импульсный режим
- нет
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- есть
- Терка
- нет
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- металл
- Защита от перегрузки
- есть
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