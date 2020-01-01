Кухонный комбайн Philips HR7320/10
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Код товара: 90439
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
5 280₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Цвет
- черный
- Емкость чаши, л
- 1.5
- Блендер
- есть
- Емкость блендера, л
- 1
- Мощность, Вт
- 700
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- есть
- Терка
- нет
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- пластик
- Защита от перегрузки
- нет
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