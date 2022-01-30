Кухонный комбайн Gorenje MMC1000RL
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Код товара: 90333
Производитель: Gorenje
мало
мало
15 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Цвет
- бежевый
- Емкость чаши, л
- 4.5
- Блендер
- есть
- Количество скоростей
- 6
- Мощность, Вт
- 1000
- Материал корпуса
- металл
- Импульсный режим
- нет
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- есть
- Терка
- нет
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- металл
- Защита от перегрузки
- есть
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гюльназ
30 января 2022
Добрый день. На эту модель можно докупить насадки? Мясорубка например
1
0 0
0
05.ru
03.02.2022 11:44:07
Добрый день! Да, можно докупить отдельные насадки
Ответить
0 0
Г
Гюльназ
30 января 2022
Добрый день. На эту модель можно докупить насадки? Мясорубка например
1
0
0