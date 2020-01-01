Комбайн REDMOND RKM-4050
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Код товара: 87030
Производитель: Redmond
мало
мало
14 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 5
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 6
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Мельничка
- нет
- Защита от перегрузки
- есть
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