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Кухонные комбайны, измельчители
Комбайн REDMOND RKM-4050

Комбайн REDMOND RKM-4050

0 отзывов
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Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Комбайн REDMOND RKM-4050
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 87030
Производитель: Redmond
мало
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14 990₽
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Характеристики
Тип
Кухонный комбайн
Емкость чаши, л
5
Блендер
нет
Мощность, Вт
1200
Количество скоростей
6
Соковыжималка
нет
Мясорубка
нет
Мельничка
нет
Защита от перегрузки
есть
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В избранное
мало
мало
14 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа