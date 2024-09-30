Кухонный комбайн Bosch MUM44R1
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9 990₽
10 990₽
119
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 3.9
- Цвет
- серебристый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 500
- Количество скоростей
- 4
- Планетарное движение
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Словения
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