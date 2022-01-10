Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
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Код товара: 71841
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
10 950₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 2.3
- Блендер
- есть
- Емкость блендера, л
- 1
- Мощность, Вт
- 800
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- нет
- Терка
- есть
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- пластик
- Защита от перегрузки
- нет
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гуля
10 января 2022
Здравствуйте какая окончательная цена на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W?
1
0 0
0
05.ru
10.01.2022 17:09:47
Добрый день! Cтоимость товара - 6 990₽
Ответить
0 0
Г
Гуля
10 января 2022
Здравствуйте какая окончательная цена на Кухонный комбайн Bosch MCM3200W?
1
0
0