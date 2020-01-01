Кухонный комбайн Bosch MCM 3501 M
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Код товара: 48652
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
10 580₽
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О товаре
комбайн, мощность 800 Вт, емкость чаши 2.3 л, мельничка, блендер, место для хранения насадок
Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 2.3
- Блендер
- есть
- Мощность, Вт
- 800
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- серебристый, черный
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- есть
- Терка
- есть
- Мельничка
- есть
- Материал чаши
- пластик
- Защита от перегрузки
- нет
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