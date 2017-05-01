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Измельчитель Philips HR1388/50
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Код товара: 32223
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
7 490₽
89
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О товаре
измельчитель, 200 Вт
Характеристики
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- Мощность, Вт
- 200
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1.5
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