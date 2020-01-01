Кухонный комбайн Bosch MCM4000
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Код товара: 1978
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
9 950₽
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О товаре
комбайн, 700 Вт, чаша 2.3 л
Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 2.3
- Блендер
- нет
- Количество скоростей
- 2
- Мощность, Вт
- 700
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- нет
- Терка
- есть
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- пластик
- Защита от перегрузки
- есть
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