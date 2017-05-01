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Кухонный комбайн Galaxy GL 2305
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Код товара: 183755
Производитель: Galaxy
Гарантия: 12 мес.
3 990₽
22
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Характеристики
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- Емкость чаши, л
- 2
- Мощность, Вт
- 900
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 0.83
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