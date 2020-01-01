Кухонная машина Kenwood KVC65.001WH
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11 400 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Емкость чаши, л
- 4
- Цвет
- белый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 8
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 14000
- Планетарное движение
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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