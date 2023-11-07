Измельчитель Moulinex DJ905832
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Код товара: 165012
Производитель: Moulinex
Гарантия: 12 мес.
15 990₽
191
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В магазинах:
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Первоначальный взнос 30%
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Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Цвет
- серый, черный
- Мощность, Вт
- 280
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Франция
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
А
Атетей
7 ноября 2023
Здравствуйте, будет поступление этой модели?
0 0
А
Атетей
7 ноября 2023
Здравствуйте, будет поступление этой модели?
0
0