Кухонная машина Bosch MUMS2ER01
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 161760
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
11 990₽
12 990₽
90
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
150
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Bosch MCM 3401M
13 450₽
Кухонный комбайн Bosch MCM3200W
13 990₽
149
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
11%
Кухонный комбайн Bosch MCM 3201B
12 490₽
13 990₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10%
Кухонный комбайн Bosch MUM44R1
9 990₽
10 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
15%
Кухонная машина Redmond RKM-4030
11 990₽
13 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
15%
Кухонная машина Redmond RKM-4050
11 990₽
13 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Емкость чаши, л
- 3.8
- Цвет
- красный
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 700
- Количество скоростей
- 4
- Планетарное движение
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Словения
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.