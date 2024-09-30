Кухонный комбайн Bosch MC812W620
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Код товара: 160619
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
20 990₽
251
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 3.9
- Цвет
- белый
- Блендер
- есть
- Емкость блендера, л
- 1.5
- Мощность, Вт
- 1100
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Страна производитель
- Словения
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